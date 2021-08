Mourinho: “Mercato? Mi nascondo dietro una parola. Le squadre più attrezzate? È facile…”

Le parole del tecnico portoghese alla vigilia della gara contro la Fiorentina

Alla vigilia del debutto in campionato contro la Fiorentina, José Mourinho ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le parole dello Special One: "Le vittorie aiutano a recuperare, quando si vince la stanchezza non è la stessa dopo una sconfitta. Nessun infortunio giovedì scorso, stiamo bene. Abbiamo giocato 48ore fa ma il calcio di oggi è così. Non farò tanti cambi con la Fiorentina, abbiamo bisogno di giocare. Non dobbiamo pensare alla stanchezza. I tifosi possono aiutare ma possono anche giocare, è un modo diverso di andare allo stadio".

"A volte sono lì per aiutare e a volte sono lì per giocare. Spero siano lì per giocare perché possono farlo. La passione è tremenda. Ho giocato a Roma da avversario e ho capito la passione dei tifosi. È da un anno e più che non vanno allo stadio. Se loro giocano con noi sarà molto difficile per la Fiorentina tornare a casa con un risultato positivo. Il nostro mercato è stato reattivo, abbiamo perso due giocatori che non ci aspettavamo e per questo non abbiamo preso dei giocatori che avrebbero equilibrato la nostra rosa. Non faccio nessuna richiesta in più sul mercato e mi nascondo dietro la parola chiave: tempo".