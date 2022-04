Mourinho: “Roma progetto diverso rispetto a quello a cui sono abituato. Solitamente…”

In un'intervista alla Cbs, l'allenatore portoghese ha parlato degli obiettivi del club giallorosso

"So dove sono e so per cosa sono venuto. Quello che cerco di trovare è un equilibrio: essere intelligenti sul mercato, creare un'identità e la stabilità nel club. La Roma deve avere successo", lo ha detto Jose Mourinho in un'intervista alla Cbs. "Ho il massimo rispetto per la Lazio e la sua storia, ma la Roma è la squadra della gente. I romani sono romanisti. Non avrei potuto trovare un club con una tifoseria così passionale".