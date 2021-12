Mourinho: “Samp non voleva giocare, brutto primo tempo. Poi altro atteggiamento”

Il tecnico della Roma Mourinho ha parlato al termine della sfida contro la Sampdoria terminata in parità

Nel primo tempo difficoltà a tutti i livelli, squadra stanca. Avevamo difficoltà a pressare, troppi errori con la palla. Non mi è piaciuta la squadra, meglio nel secondo tempo, abbiamo giocato più intensamente. Difficile giocare contro una squadra che non vuole giocare, hanno fatto bene per prendere un punto. Per il loro atteggiamento partita brutta. Abraham sta male, problema alla caviglia, non riusciva a camminare. Abbiamo perso uno slot per le sostituzioni, voleva provare ma non è stato possibile. Non sta bene. La Samp ha fatto possesso nella propria metà campo, non ha creato nessun pericolo, ma hanno creato instabilità a noi perché non abbiamo pressato come facciamo di solito. Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento.