Sky – Mourinho-Roma, sinergia ancora totale: “Ha chiesto questi colpi al club”

Sky Sport ha fatto chiarezza sulla situazione dello Special One in casa Roma dopo i recenti risultati negativi

José Mourinho attende rinforzi in casa Roma per provare a raggiungere il quarto posto. Come riportato da Sky Sport, Mourinho ha un ruolo centrale e ha stabilito un percorso, ha dato indicazioni chiare su chi deve partire e fatto capire che aspetta 5/6 titolari di livello internazionale tra gennaio e giugno. C'è un'intesa importante tra società e Mourinho, una sinergia totale e il mercato dirà se effettivamente sarà così.