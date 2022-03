Mourinho: “Ora la Roma è più stabile e compatta. Zaniolo? Dovete sforzarvi per…”

L'allenatore ha parlato della vittoria della sua squadra contro il Vitesse e ha spento sul nascere altre polemiche sul centrocampista

José Mourinho, dopo la vittoria della sua Roma in Conference League, contro il Vitesse, ha parlato del momento della sua squadra. «Stiamo cercando di costruire dal primo giorno, ora abbiamo migliore stabilità, anche perché mancava solo Spinazzola. Siamo una squadra più compatta, con più soluzioni e siamo più pragmatici. Se Zaniolo è uscito dal campo arrabbiato? Ma non è vero. Sono stato io a dirgli di uscire dal campo perché faceva freddo ed era sudato. Vi dovete sforzare di più per trovare un problema tra me e lui».