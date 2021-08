Mourinho: “Senza Ronaldo cambia corsa scudetto? Domanda per Inzaghi, non per me”

Il tecnico della Roma ha risposto in conferenza stampa alla domanda su Ronaldo e sulla corsa scudetto

"Se la Juve è felice, se Cristiano è felice e se lo United è felice è il business perfetto. Non bisogna parlare di Cristiano, da 20 anni gioca, vince e fa storia. Cambia qualcosa in ottica scudetto con la Juve che perde Cristiano Ronaldo? Questa domanda è per Simone Inzaghi non per me"