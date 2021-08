Mourinho: “Ho un bel gruppo. Ci sono rose più ricche, ma giocheremo sempre per vincere”

Il tecnico della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta sul campo della Salernitana

"Er impossibile non vincere, dal 1' ho avuto sensazioni di tranquillità. La squadra ha giocato veramente bene. Oggi ero super tranquillo, la squadra ha dominato tutti i momenti della partita. Abbiamo giocato alto, pressato, concesso nulla. Ero veramente felice di tornare in Italia, in una squadra con veri tifosi con grande passione. Avevo anche io bisogno di sentire questo tipo di sensazione. Il tempo porta tranquillità, ma non voglio troppa tranquillità e troppo tempo. Non voglio tempo per arrivare settimo o ottavo, voglio accelerare il processo. Ho un bel gruppo, guardando in panchina mi piacerebbe avere più esperienza. Ci sono rose più ricche della nostra, ma ho piacere a lavorare con questi giocatori. Giocheremo sempre per vincere, non voglio trasformare la mentalità della squadra quando giochiamo con le squadre più forti. La squadra sta bene e Cristante sta bene. I giocatori sono più importanti di noi allenatori. Sono contento di tornare e di trovare una nuova generazione di allenatori. Aspetto don Claudio. Luciano è tornato, io, Sarri... È bello anche per la nuova generazione".