Mourinho torna a San Siro, il saluto dell’Inter: “Si rivede una vecchia conoscenza”

Il tecnico portoghese torna per la prima volta da avversario nello stadio che lo ha visto protagonista per due stagioni

La sfida di Coppa Italia tra Inter e Roma è anche l'occasione per il ritorno a Milano di José Mourinho, indimenticato ex allenatore nerazzurro artefice del Triplete del 2010, per la prima volta a San Siro da avversario. Il club interista, con un messaggio postato sui propri canali social, ha voluto salutare lo Special One: "Si rivede una vecchia conoscenza".