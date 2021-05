GdS – Mourinho, ecco come salvò la vita ad un suo compagno di squadra

Il racconto sull'ex allenatore nerazzurro e un episodio della fase della sua vita nella quale faceva il calciatore

Aveva provato la carriera da calciatore. Ma era già allora più un allenatore che un giocatore. Mourinho poi il talento da tecnico lo ha dimostrato con il tempo vincendo tanto. Ora si è rimesso, un gioco dopo qualche annata strana, al fianco della Roma, la rivale dello scudetto ai tempi in cui allenava l'Inter. Un club che ha amato e che lo ha amato. Che non è lo stesso rispetto a quello che lui ha lasciato nel 2010 subito dopo la vittoria della finale di Madrid.

Ma tutti nell'ambiente nerazzurro ricordano quanto sia stato speciale e non possono che definirlo ancora tale. Proprio a quel momento della sua vita, quando era ancora un ragazzino, è riferito un episodio raccontato nel libro “Mourinho, dietro lo Special One: dalla genesi alla gloria”.

Ne parla La Gazzetta dello Sport sulla sua versione online. Racconta di quella volta in cui ancora Mou era in Portogallo ed era un giocatore del Comércio e Indústria. Uno degli ultimi arrivi della squadra, si chiamava Dé, viveva in hotel a spese della società. Ma quando il club tagliò gli stipendi fu costretto a dormire in macchina. Una notte quella macchina prese fuoco e Mou si lanciò tra le fiamme per soccorrerlo salvandogli la vita. Organizzò anche una colletta per riparare la sua auto. Mica un pirla, direbbe lui.