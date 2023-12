Mourinho: “Secondo posto? Colpa nostra, orribili a Praga. Mercato? Il FPF ci limita”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sheriff, Jose Mourinho, tecnico della Roma, ha tracciato un bilancio sul cammino europeo sin qui: "Il bilancio è che per colpa nostra finiamo secondi: abbiamo fatto una sola partita orribile, quella di Praga, che ha deciso la situazione primo e secondo posto. Non si può andare a Praga a fare quella partita, è colpa nostra: questo significa giocare due partite in più per una rosa che non ha bisogno di partite in più ma in meno. Giocheremo contro una squadra di Champions, ma neanche loro saranno felici di incontrarci. Spero non succeda come l'anno scorso.