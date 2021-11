Mourinho: “Serie A? Si gioca molto bene. Davvero soddisfatto di essere qui”

Le parole del tecnico giallorosso: "E' un campionato dove si gioca molto bene e le squadre hanno qualità. Così come calciatori e allenatori"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Bodo Glimt, José Mourinho ha parlato così del campionato italiano e delle differenze rispetto a dieci anni fa: "E' un campionato dove si gioca molto bene e le squadre hanno qualità. Così come calciatori e allenatori. Sono veramente soddisfatto di essere qui con voi. Arbitraggio diverso in Europa? Non parlo di arbitraggi, nemmeno di Serie A".