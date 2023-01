Roma, Mourinho ancora in silenzio: niente conferenza prima di Bologna e Milan

José Mourinho non parla, almeno per altri 10 giorni. Ecco perché l'allenatore della Roma non terrà alcuna conferenza stampa

Alessandro Cosattini

José Mourinho non parla, almeno per altri 10 giorni. Come riportato da retesport.it, l’allenatore della Roma non rilascerà dichiarazioni in conferenza a stampa alla vigilia dei match contro Bologna e Milan poiché ancora squalificato.

Come avvenuto già in precedenza lo Special One non parlerà dunque neanche dopo queste due sfide. Sarà valutato nei prossimi giorni se intervenire alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Genoa, in programma il 12 gennaio oppure direttamente prima di Roma-Fiorentina del 15.