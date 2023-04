Mourinho: “Smalling rinnova? Ottimo per la Roma, ma non c’entra con il mio futuro”

Il tecnico giallorosso in conferenza stampa ancora una volta non si è sbilanciato sulla sua permanenza nella Capitale

Josè Mourinho, tecnico della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Feyenoord ha parlato del rinnovo che pare ormai imminente di Chris Smalling: "È ufficiale? Se è così, è ottimo per Smalling e per la Roma. Ottimo per Smalling, perché è felice e ha trovato un livello che gli mancava negli anni precedenti, e per la Roma è ottimo perché è un giocatore che ha avuto un rendimento fantastico negli ultimi 2 anni. Secondo me è il matrimonio perfetto, ottimo pertutti".