Retroscena Mou, sabato è entrato nello spogliatoio Inter: ecco il suo discorso

Il portoghese ha salutato i Campioni d'Italia con parole di stima al termine del match perso dalla sua Roma per 3-1

Rivederlo a San Siro ha fatto un certo effetto. José Mourinho è tornato sabato da avversario, ma nel suo cuore ci sarà sempre spazio per l'Inter. Il portoghese, al termine del match perso malamente dalla sua Roma, si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato.

Racconta il Corriere dello Sport: "L’ultimo a lodare i nerazzurri è stato lo Special One che, prima di complimentarsi con loro davanti alle telecamere, è andato nell’area davanti a quello che un tempo era il suo spogliatoio e ha parlato con il presidente Zhang, gli altri dirigenti, Inzaghi e i giocatori che ha incrociato. «Siete i più forti e vi auguro di vincere lo scudetto. Lo meritate»: questo il senso del discorso di Mou che non ha parlato da tifoso interista, quale sempre rimarrà, ma da allenatore che era stato appena “asfaltato”. Le frasi del portoghese hanno fatto particolarmente piacere perché arrivate sia da uno dei tecnici più vincenti in attività sia da una professionista che con l’Inter la storia l’ha scritta con il triplete del 2009-10".