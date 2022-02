Mourinho, il gesto del telefono a Pairetto costa due giornate. Le motivazioni del giudice

Dopo il referto del direttore della gara tra Roma e Verona il portoghese è stato punito per le sue proteste reiterate

José Mourinho non sarà in panchina per le prossime due gare della Roma in Serie A, quella contro lo Spezia e quella contro l'Atalanta. Sul campo aveva mimato il gesto della telefonata nei confonti dell'arbitro Pairetto. Questa la motivazione del giudice sportivo: "Per avere, al 45° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al Direttore di gara. Nonchè per essere entrato, all'atto del provvedimento di espulsione, sul terreno di giuoco con fare minaccioso contestando platealmente la decisione arbitrale. Infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver reiterato le suddette insinuazioni nei confronti del Direttore di gara mentre cercava di trattenere il proprio Direttore sportivo; recidivo". Il portoghese dovrà pagare anche ventimila euro di multa.