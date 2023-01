Mourinho: “Zaniolo? Ad oggi non c’è niente e sarei stupito se partisse. La Juve…”

In conferenza stampa il tecnico portoghese si è confrontato con i giornalisti sul centrocampista che per lui deve restare alla Roma

Eva A. Provenzano

José Mourinho, con la vittoria sullo Spezia, ha agganciato con la sua Romal'Inter in classifica in attesa della gara con l'Empoli. In conferenza stampa si è confrontato con i giornalisti sul tema Zaniolo. Il calciatore ha chiesto di non giocare perché pare abbia chiesto la cessione alla società giallorossa. E su di lui queste sono state le parole del tecnico portoghese:

-Ci sarebbe bisogno di qualcuno se Zaniolo partisse?

Non ho mai perso un minuto a pensare al mercato post Zaniolo. Magari sbaglio, ma la mia condizione è che non c'è storia. Non ho pensato a niente, la cosa per me è molto semplice. Quello che mi dice il direttore è verità assoluta, non ho altro modo di lavorare, e quello che mi dice lui mi fa dire che non c'è storia. Sarebbe una sorpresa se Zaniolo andasse via a fine gennaio, se lo facesse faremo una riunione di emergenza per vedere il da farsi, in questo momento non esiste nulla.

-Come ha cercato di mediare tra Roma e Zaniolo: come recuperare il rapporto del giocatore con l'ambiente...

Per lui ho sempre avuto parole di sostegno. Il rapporto con me è buono, con l'ambiente vediamo che succede. Dal punto di vista legale la porta resta aperta, la mia condizione è che la porta è chiusa, ma nel calcio qualcosa può succedere. Non so. Ma Nicolò ogni volta che gioca, o gioca bene o male, dà tutto, punto. In questo senso il mio rapporto con lui è sempre stato buono e anche ieri era buono. Però non puoi convocare chi vuole andare via e chi ha la testa che non è qui. Non puoi convocare un giocatore che ti dice che non è capace di aiutare la squadra in questo momento quando ti risponde alla domanda che gli fai. Non c'è guerra. Non devo recuperare il rapporto, non ci sono problemi.

-Un commento sul caso Juve?

Non voglio parlarne. Capisco poco di leggi e tribunale, di ricorsi. Capisco poco di queste cose e sono concentrato sui punti da fare. Poi vediamo il da farsi. Perché giochiamo tante partite in una settimana e se ne giochiamo una siamo forti altrimenti la storia può cambiare. Adesso sono concentrato sulla gara di domenica.

(Fonte: SS24)