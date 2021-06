Mourinho: “Ecco perché la Roma. Var? Non festeggio più i gol. Superlega? Preferisco…”

In una lunga intervista per GQ Portogallo, José Mourinho spiega i motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto della Roma

In una lunga intervista per GQ Portogallo, José Mourinho spiega i motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto della Roma tornando in Italia 11 anni dopo il suo addio all'Inter. "Mi volevano molto. La Roma è un club senza trofeo da circa 20 anni, hanno nuovi proprietari con un approccio molto umile. Avevano bisogno dell'aiuto di qualcuno con una grande esperienza. Sono stati molto onesti e diretti e hanno sentito subito questa passione che ho per il mio lavoro e quindi non ho dovuto pensarci troppo. Mi hanno davvero toccato con il loro approccio, mi è veramente piaciuto".

"Non sempre ho scelto il progetto giusto o magari sono stato indotto a scegliere progetti non adatti a me, ho commesso degli errori, ho accettato ciò che non avrei dovuto, ma alla fine è lo stesso. Sono arrivato al Manchester United in una fase di transizione per non dire in decadenza. Sono arrivato al Tottenham la cui storia non è di successo e ora arrivo alla Roma con una nuova gestione e ho sentito subito empatia. Hanno riacceso subito il fuoco e la passione che ho per il mio lavoro e lì vado in un'altra missione impossibile. la chiamo impossibile perché le persone".