Mourinho: “Fatta la storia. Vittoria con l’Inter speciale, ma oggi sono romanista al 100%”

Josè Mourinho si presenta ai microfoni di Sky Sport visibilmente commosso per la vittoria della sua Roma nella finale di Conference League contro il Feyenoord. L'allenatore portoghese, che riporta un trofeo europeo in Italia 12 anni dopo il Triplete conquistato sulla panchina dell'Inter, ha parlato così delle sue emozioni:

VITTORIE DIFFICILI - "Vincere trofei con Porto, Inter e Roma è speciale. Una cosa è vincere con squadre fatte per vincere, un'altra è vincere con squadre che non vincono da tanto tempo. Sono contento per la famiglia romanista. Sono portista, interista, chelsista, pazzo del Real Madrid. Ora sono romanista. Voglio sempre costruire qualcosa con le squadre che alleno, e voglio che si vinca tutti insieme. Con tutto il rispetto per le squadre in cui ho lavorato, oggi mi dico romanista al 100%".