Mourinho: “Wijnaldum out a lungo, ma chi ha messo in giro questa voce è feccia”

In attesa di novità su Wijnaldum e i tempi di recupero post infortunio, prende la parola José Mourinho . Su Instagram, l'allenatore della Roma ha fatto chiarezza su quanto accaduto ieri in allenamento a Trigoria e non solo. Ecco il pensiero dello Special One.

"A volte il calcio può essere una m***. In sole 2 settimane, Gini è diventato uno di noi per le sue qualità umane ❤️ (le sue qualità calcistiche le conoscevamo già). Purtroppo, in uno sfortunatissimo incidente ha avuto un brutto infortunio che lo terrà lontano dal giocare per molto tempo. Ma non è solo il calcio ad essere una m*** a volte, le persone possono anche esserlo... Coloro che hanno dato inizio alle voci secondo cui un ragazzo top come Felix potrebbe essere responsabile dell'accaduto sono vera feccia. Stasera siamo tutti insieme: giochiamo per @officialasroma, per gwijnaldum e per @ohenegyanfelix9 🟡🔴", il suo post.