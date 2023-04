GdS – Moviola Benfica-Inter, Oliver non perfetto: Bastoni rischia tantissimo

Non una direzione di gara, quella di Michael Oliver in Benfica-Inter, secondo la Gazzetta dello Sport: gli episodi

Marco Macca

Non una direzione di gara, quella di Michael Oliver in Benfica-Inter, secondo la Gazzetta dello Sport. In particolare, nel corso del secondo tempo, Alessandro Bastoni ha rischiato tantissimo di commettere fallo da rigore per un intervento su Ramos:

"Michael Oliver non si distingue per la partita perfetta. Aiutato dal Var (Van Boekel), fischia molto all’inizio, punisce spesso con frettolosità (Antonio Silva e Brozovic) e alla fine nelle tre situazioni “calde” risulta convincente pienamente in due. La prima: al 30’ p.t. c’è un triplo flipper in cui vengono colpite la spalla di Darmian e la gamba di Dumfries; vero è che poi il tiro di Grimaldo impatta sul braccio di Darmian, arto che però è attaccato al corpo".

"La seconda avviene al 10’ s.t., Bastoni rischia moltissimo, colpisce palla “passando” dalla gamba di Ramos: detto che non c’è fuorigioco di Aursnes, viene considerato simultaneo l’impatto gamba/palla. La terza situazione: a 10’ dalla fine, penalty per l’Inter generato da Joao Mario che, su cross di Dumfries, intercetta la palla sì con la testa ma soprattutto col braccio sinistro largo e che incide sulla traiettoria. Ma qui serve il Var. Nello 0-1, Barella riceve l’assist in gioco".