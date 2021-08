Moviola CdS – Inter-Genoa, bene Marini ma manca un rosso agli ospiti

Il focus del quotidiano sulla direzione arbitrale del match di San Siro terminato 4-0 per i nerazzurri

Il Corriere dello Sport di questa mattina si sofferma sulla moviola di Inter-Genoa . Promosso il direttore di gara: "Parte bene la stagione di Marini, “scoperto” lo scorso anno dopo la riunificazione: Rocchi (in tribuna, di ritorno da Frosinone per la prima dei cadetti) ci aveva visto giusto. Un solo errore, certificato poco dopo da Ballardini: l’intervento di Sturaro era più rosso che giallo (che è arrivato puntualmente). Marini chiude il debutto stagionale in A (la 10ª in carriera) con 25 falli (buona media) e tre gialli (il primo dopo appena un minuto, per far capire l’aria che tira)".

Ineccepibili le decisioni sui gol annullati e su quello assegnato a Skriniar: "Annullati due gol all’Inter per fuorigioco, corretti: è in offside Perisic (oltre Criscito) al momento del passaggio di Brozovic, è ancora Perisic in off side sul tocco di Sensi, prima di servire il pallone per la rete di Çalhanoglu.Ok la rete di Skriniar: non c’è fallo su Biraschi, che indietreggia per ostacolare l’avversario, mentre lo slovacco ha già saltato molto alto". Al limite, invece, l'intervento di Cambiaso: "Rischia quando spinge a due mani Skriniar sulla schiena: se fosse arrivato il rigore...".