Moviola CdS – Rigore Inter si può fischiare. Dionisi sbaglia quando…

Thuram entra in area, Monterisi va in scivolata, non tocca il pallone ponendo così un ostacolo all’in- terista che va con il destro sulla sinistra dell’avversario. Ecco, il dilemma: è Thuram che cerca la gamba dell’avversario o è l’imprudenza del giocatore gialloblù ad averlo provocato? Rischia Monterisi in scivolata su Lautaro, prende però prima il pallone; ancora Monterisi, ancora una volta prende il pallone e non Mkhitaryan (ma sembrava il contrario); tocco di braccio di Okoli nel contrasto con Acerbi, totalmente non punibile. Sbaglia Dionisi quando ferma un tre contro due dell’Inter per fischiare un fallo su Thuram che pure era riuscito a servire Barella.