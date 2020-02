Inter-Milan, Cesari: “Gol di Vecino regolare, queste immagini lo provano” – FOTO

L’ex arbitro Cesari ha parlato a Tiki Taka degli episodi del derby e dell’arbitraggio: «Maresca mi è piaciuto moto e ha superato a pieni voti la prova e direi che anche Mazzoleni ha superato la serata. E’ dura arbitrare il derby».

Questi gli episodi analizzati dall’ex direttore di gara: «Sul gol di Rebic c’è Ibra che salta molto. Godin resta a terra ma come Ronaldo lo svedese va alto, più alto dell’uruguaiano, non è fallo ed è gol regolare. Il gol di Vecino ha fatto parlare tantissimo. Si valuta la posizione di Sanchez a inizio azione. Dall’immagine del VAR, sulla linea di porta appare che Conti tiene in gioco il cileno (immagine in basso a sinistra).

Nella immagine dai 16 metri (immagine in alto a sinistra) però Alexis sembra in fuorigioco ma in realtà non si vede la spalla di Sanchez. Le immagini vengono scelte dall’uomo del Var».

«Della tecnologia ci dobbiamo fidare perché ci sono strumenti precisi», ha aggiunto Cesari.

(Fonte: Tiki Taka)