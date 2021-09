GdS / Fiorentina-Inter, disastro Fabbri: gol di Sottil da annullare, Biraghi…

La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione del direttore di gara Michael Fabbri in occasione della sfida Fiorentina-Inter

Il quotidiano analizza degli episodi della sfida: "Sbaglia a non punire la spinta su contrasto aereo di Nico Gonzalez ai danni di Skriniar nell’azione che al 23’ porta al gol dell’1-0 di Sottil. Nella circostanza c’è anche la corresponsabilità del Var Maresca che attraverso un silent check conferma la decisione del direttore di gara e non lo chiama alla review. Prima del gol della Fiorentina, al 18’, non convince l’ammonizione comminata a Skriniar per fallo su Nico Gonzalez: il fischio ci può stare, il giallo è eccessivo.