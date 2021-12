Moviola Inter-Cagliari, GdS: gol Lautaro regolare, mancano 2 gialli. Il rigore…

La moviola de' La Gazzetta dello Sport con l'analisi degli episodi della sfida di campionato tra l'Inter e il Cagliari

"Due “sottovalutazioni” all’inizio (Grassi su Brozovic e Perisic, piede alto che sfiora il volto di Deiola, erano da giallo), poi Marchetti non ha quasi più sbagliato. Alla quinta gara assoluta in A, l’arbitro ha valutato bene il “flipper” in area Skriniar-Dumfries con palla che rimbalza da uno all’altro dopo zuccata di Joao Pedro. Giusto il giallo a Lautaro (scivolata su Dalbert al 33’ pt), poi il Cagliari chiede anche il 2° giallo per l’argentino: al 37 pt’, Lautaro va in sforbiciata e colpisce Bellanova ad altezza petto. «Niente faccia» dice l’arbitro: se avesse preso il volto, ammonizione sicura. Al 42’, rigore evidente per uscita di Cragno su Dumfries: giallo al portiere perché ha cercato il pallone (intervento genuino). Gol del 4-0 sotto check-Var: Lautaro è in gioco e stoppa con la parte “sana” del braccio".