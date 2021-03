Moviola GdS – Inter-Genoa, Chiffi aiutato dal VAR: gialli ok, gol regolare di Sanchez

La moviola con l'analisi degli episodi della sfida tra Inter e Genoa, giocata ieri a San Siro e diretta dall'arbitro Chiffi

Una prestazione sufficiente. Per La Gazzetta dello Sport , la prova dell'arbitro Chiffi in occasione della sfida tra Inter e Genoa è da 6: "Per una gran parte della partita il suo ruolo è quasi notarile, con davvero pochi episodi spinosi e il Var che toglie le castagne dal fuoco a lui e al primo assistente concedendo il gol del 3-0 su un potenziale fuorigioco davvero millimetrico".

Il quotidiano analizza gli episodi chiave della gara di San Siro: "Un pomeriggio di serenità per Chiffi, alla prese con un match tutt’altro che impegnativo. Giusto ignorare il tocco di Radovanovic su Lautaro all’ingresso in area in avvio, non c’è davvero nulla, tanto che l’argentino non accenna proteste. Corretto il giallo a Zapata su Pavoletti, ci stanno le due punizioni per le spallate di Lautaro a Zapata e a Goldaniga, questa più leggera ma comunque punibile. Sul 3-0 ci pensa il Var a convalidare la rete di Sanchez dopo che il primo assistente Tegoni aveva chiamato il fuorigioco iniziale di Lautaro, che però era tenuto in posizione regolare da Radovanovic di una manciata di centimetri".