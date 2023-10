GdS – Inter-Salisburgo, la moviola: rigore palese su Frattesi. In due rischiano grosso

“Regolare il gol di Sanchez dell’1-0: anche in questa azione, Frattesi (che serve il cileno) è dentro al sistema ma in gioco, a differenza di quanto capiterà nel 3-1 giustamente annullato quando, prima di servire Lautaro Martinez, riceve il pallone “oltre” di un ginocchio rispetto al difendente del Salisburgo. Poco prima, 16’ s.t., l’interno nerazzurro si era procurato un rigore palese: in piena area viene colpito da Gourna-Douath che - cercando il pallone, quindi con un cosiddetto intervento “genuino” - non merita il giallo (che sarebbe stato il secondo della gara dopo quello ricevuto al 29’ p.t per fallo su Frattesi). Al 42’ p.t. rischi grossi di Bastoni e Dumfries in area contro Simic e Solet”, si legge.