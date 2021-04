Moviola Inter-Sassuolo, CorSport: “Bene Irrati: no rigore Inter. E su Raspadori…”

Il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola di Inter-Sassuolo e assegna un '6' a Irrati e al VAR per le decisioni prese

La direzione di gara di Irrati in Inter-Sassuolo ha fatto discutere da ambo le parti: per il Corriere dello Sport, però, la prestazione dell'arbitro e del VAR sono entrambe sufficienti.

"La porta a casa con sufficienza piena l’internazionale Irrati, lui che avrebbe preferito fare il calciatore in A piuttosto che l’arbitro (come ha confessato alla DS). Giudica bene un tocco di braccio di Rogerio, protesta il Sassuolo per la pizzicata di maglia di De Vrij su Raspadori nell’azione che ha portato al 2-0. Ok annullare il gol di Lukaku: offside. Tocco di braccio di Rogerio, ma dopo che il pallone ha sbattuto sulla coscia (quasi un rinvio maldestro): corretto non punirlo, fra l’altro Marlon ha il braccio lungo il corpo", commenta il quotidiano che poi spiega anche l'episodio Raspadori-De Vrij: "De Vrij pizzica la maglia di Raspadori, che si allunga, poi parte il contropiede del 2-0. Live sembra poca cosa, appena una tiratina, certo il fermo immagine crea tanti dubbi. Le azioni però, anche al VAR vanno valutate in dinamica".