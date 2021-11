Moviola Inter-Shakhtar, GdS: “Hategan si perde due ammonizioni. E su Lautaro…”

Qualche caso da moviola ma, nel complesso, la prestazione dell'arbitro Hategan è stata giudicata positiva dalla Gazzetta dello Sport

"Al 23’ p.t. l’Inter potrebbe essere già in vantaggio se non fosse che Darmian, autore dell’assist a Perisic, viene scovato in fuorigioco per un... tallone che il silent-check del Var conferma. Offside che annulla il virtuale 1-0 del croato. Serata piena di episodi in cui l’arbitro romeno Hategan si perde due colpi da ammonizione: la gomitata di Maycon a Calhanoglu (34’ p.t.) e la tacchettata di Stepanenko (1’ s.t.) al collo del piede di Dzeko. Al 36’ p.t. situazione letta bene in area dello Shakhtar: Stepanenko sfiora col braccio destro Lautaro ma senza trattenerlo; l’interista cade ma non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 10’ della ripresa ancora Lautaro va giù in area di rigore: l’impressione è che sia proprio lui ad allargare la gamba verso Dodò cercando il contatto. E ancora, ecco il gol annullato a Lautaro (12’ s.t.): un pallone rimesso in area - da sinistra e da Perisic - arriva ancora al numero 10 nerazzurro che, poco prima, spinge Matvienko. L’intensità non è travolgente ma il gesto c’è e “libera” di fatto Lautaro che poi segna. I gol dell’Inter, quelli che determinano il risultato, sono tutti regolari".