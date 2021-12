Moviola Inter-Torino, CdS: “Guida da 6,5 ma manca un’ammonizione”

Secondo il Corriere dello Sport, Guida è sempre stato pronto al dialogo con i giocatori che hanno accettato le decisioni dell'arbitro

"Partita sempre in controllo per Guida, match nelle sue corde, senza grossi eccessi e senza grossi picchi: pronto al dialogo con i giocatori, che hanno accettato le sue decisioni, forse qualcosa da rivedere dal punto di vista disciplinare (manca un cartellino giallo per Mandragora)". Apre così l'articolo del CorSport in merito alla moviola di Inter-Torino, match sostanzialmente tranquillo e ben diretto secondo il quotidiano (voto 6,5) dall'arbitro. L'unico ammonito è Calhanoglu, la cui sanzione è corretta. "Brozovic non si convince, nonostante le spiegazioni di Guida, ma non può essere rigore l’autogiocata di Singo sul cross di Dzeko. Il giocatore granata va con il piede destro e il pallone gli schizza sul braccio sinistro che è sì largo ma non punibile. Uno di quegli episodi da far vedere in sezione al corso arbitri. Guida spiega: «Mai rigore». Corretto", spiega il quotidiano.