Moviola Inter-Verona, Gds: “Faraoni-Handa, c’è il contatto ma fischio dubbio. Il Var…”

Il giorno dopo la vittoria contro il Verona, arriva la moviola della Gazzetta dello Sport. Focus sul contatto Faraoni-Handanovic

"Non convince del tutto l’annullamento del gol del pareggio di Faraoni all’83’. Il centrocampista del Verona salta e va a colpire il pallone con la spalla. Handanovic non cerca il pallone ma attende che calando dall’alto gli arrivi tra le braccia. Nel momento in cui Faraoni tocca il pallone e lo fa rotolare in rete c’è un leggero contatto dell’avambraccio con la mano sinistra di Handanovic, ma l’entità non sembra tale da giustificare l’intervento di Abisso. Basta però perché il Var - non ritenendo che ci siano gli estremi del chiaro errore - non solleciti la review lasciando al direttore di gara la valutazione dell’episodio".