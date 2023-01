Moviola Inter-Verona, Pieri: “Ecco perché Fabbri non ha dato rigore su Hien”

Intervenuto in collegamento con 90esimo Minuto, Tiziano Pieri, ex arbitro, ha analizzato così gli episodi di Inter-Verona di ieri sera, spiegando perché non è stato assegnato rigore ai nerazzurri sulla deviazione di braccio di Hien: "Sul tiro di Mkhitaryan Hien si oppone in torsione ma il braccio sinistro è attaccato al corpo. Fabbri valuta da dietro il fatto che restringe il braccio verso il corpo: ecco il perché non ha dato rigore".