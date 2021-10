Moviola Lazio-Inter, GdS: “Rigori ok. Dimarco? Giusto non interrompere il gioco”

La Gazzetta dello Sport, analizzando Lazio-Inter in termini di episodi da moviola, commenta il 2-1 dei biancocelesti

La Gazzetta dello Sport, analizzando Lazio-Inter in termini di episodi da moviola, giudica corretti i calci di rigore assegnati per fallo di Hysaj su Barella e per il tocco di mano di Bastoni. Ecco, invece, il commento in merito al caos generato dopo il 2-1 di Felipe Anderson. "Dopo il 2-1, furia nerazzurra verso i laziali per non aver messo fuori il pallone per soccorrere Dimarco a terra dall’azione precedente, ma l’Inter stessa aveva continuato godendo del vantaggio. Soltanto l’arbitro può interrompere il gioco, per colpo alla testa o grave infortunio", il giudizio della Rosea. Espulso, invece, Luiz Felipe a tempo scaduto: per Irrati il suo abbraccio a Correa è comportamento antisportivo.