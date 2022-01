Moviola Inter, mani di D’Ambrosio? Pistocchi non ha dubbi: “La discriminante è sempre…”

Il giornalista sportivo ha chiarito la dinamica dell'episodio

Tra gli episodi da moviola circolati al termine di Atalanta-Inter c'è anche un presunto fallo di mano di Danilo D'Ambrosio. Su questo episodio si è espresso anche Maurizio Pistocchi: "D’Ambrosio è girato di spalle e viene spinto da Dumfries. Non c’è niente. La volontarietà è sempre la discriminante, e per la postura di D’Ambrosio girato di schiena e spinto da Dumfries, non è punibile".