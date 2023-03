CdS – Moviola Inter-Juventus: nessuna certezza sul tocco di braccio di Rabiot

Inter-Juventus è stata decisa da un gol contestatissimo realizzato da Kostic dopo un presunto tocco con il braccio di Rabiot . Il Corriere dello Sport la vede così: "Diversi errori, vista la portata del match, per Chiffi: sereno se la partita fila via liscia, in affanno se sale di tono il match, incapace di gestire le proteste (brutte quelle di Danilo e Brozovic), anche qui due rossi a fine gara. Male. Tutto ruota sulla rete di Kostic e i tre tocchi dei bianconeri, quello determinante non ha tutti i crismi della certezza".

"L'unica spiegazione è che non ci siano certezze sul tocco di braccio sinistro di Rabiot (seconda volta di fila che succede, un problema che andrà risolto, nessuna garanzia con 28 telecamere?): da una, sembra che il tocco ci sia, ma poi il pallone sparisce dietro la testa di Vlahovic; dall'altra, non c'è prospettiva e il pallone sembra non cambiare giro. In questi casi, resta la scelta del campo. Perché i due tocchi (di deltoide sinistro ed è certo, solo di pancia e forse di braccio destro, diffidate degli screen shot) di Vlahovic sembrano non punibili (anche in questo caso, poche certezze)".