Inter, la moviola Cds: “Rigore netto, chiaro errore. E Piccinini ancor di più irritante quando…”

Tra le pagine della sua edizione odierna, il Corriere dello Sport, come di consueto, ha analizzato gli episodi arbitrali salienti di Inter-Parma. Inevitabile il giudizio sul rigore solare non concesso ai nerazzurri: “Su un cross in area, Balogh si fa prendere il tempo da Perisic che gli passa davanti e gli prende il vantaggio. Il difensore gialloblù s’arrangia con le mani, le mette sopra le spalle dell’avversario, l’intensità dalla tv non si può valutare, ma per dinamica e per effetti, è sicuramente rigore. E il VAR Maresca (male) doveva intervenire, è un chiaro errore (la sicumera con la quale Piccinini fa segno di no è irritante)”.