Genoa-Inter, moviola GdS: “Pinamonti-Gagliardini? Potenziale rigore. E il gol di Lukaku…”

L’edizione della Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola di Genoa-Inter, match vinto 3-0 dai nerazzurri di Conte che salgono così al secondo posto:

“Al 26’ episodio in area Inter con il duello fra Pinamonti e Gagliardini: l’Interista reclama un mani dell’avversario ma le immagini mostrano che il primo a impattare col braccio aperto sul pallone è proprio il nerazzurro che ha un piede sulla linea dell’area e, in base alla prospettiva dell’immagine, ha il braccio in questione oltre la linea. Nessun fischio, ma l’impressione è che sia un episodio da potenziale rigore”.

PRIMO GOL DI LUKAKU – “Al 34’ l’Inter la sblocca con la rete di Lukaku: Zapata rimane a terra e protesta, ma l’impressione è che vada giù avvertendo il tocco sulla schiena dell’avversario, ma che non ci sia niente di falloso”.