Moviola Roma-Inter, GdS: gol regolari. Giallo a Barella? Prende la palla, ma…

L'analisi dell'arbitraggio di Di Bello e degli episodi chiave della sfida dell'Olimpico tra la Roma e l'Inter di Inzaghi

"Attenzione, posizionamento, lettura consona delle varie situazioni di gioco e un match non troppo spigoloso. I gol dell'Inter sono tutti regolari, giusto il giallo a Ibanez: quello a Zaniolo, che spinge per terra Brozovic, forse eccessivo. Barella viene ammonito per imprudenza (palla piena ma piede destro alto che, ricadendo, striscia la coscia di Kumbulla".