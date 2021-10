Moviola Sassuolo-Inter, GdS: “Handanovic-Defrel? Ecco perché il VAR non è intervenuto”

La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi da moviola in Sassuolo-Inter, con speciale menzione sul contatto Handanovic-Defrel

La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi da moviola in Sassuolo-Inter. "Al 21’, zero dubbi sul rigore pro Sassuolo: la rapidità della finta di Boga è micidiale e il contatto inevitabile", ma è all'ultimo minuto del primo tempo che accade l'episodio-clou. "Al 46’, per un pasticcio di De Vrij, Defrel s’invola da solo verso Handanovic, che in uscita disperata fuori area fa di tutto per evitarlo ma lo tocca col gomito destro sul viso. Pairetto non fischia e il Var non interviene. L’intensità del contatto si valuta dal campo, ma l’interpretazione dell’arbitro è che sia Defrel a lanciarsi verso Handa". Ok il calcio di rigore per l'Inter ed è corretto, poi, annullare il 3-1 di Dzeko per fuorigioco nel finale. In tutto ciò, la Rosea affibbia un 5,5 all'arbitro con tanto di motivazione: "Partita non semplice e ricca di episodi. Nell'occasione del contatto tra Handanovic e Defrel, il direttore di gara lo giudica fortuito e per questo non è passibile di intervento del VAR in quanto non un chiaro errore. Ha comunque mostrato diverse imprecisioni e una non buonissima mobilità sul campo né reattività".