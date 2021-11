Inter-Udinese, moviola GdS: Stryger Larsen-Dumfries, non è rigore. Deulofeu…

Partita senza troppe difficoltà per l'arbitro Sacchi, che non sbaglia nei pochi episodi di dubbia interpretazione

Pochi episodi di difficile interpretazione all'interno di Inter-Udinese. La Gazzetta dello Sport promuove la direzione di gara di Sacchi: "Partita corretta senza picchi di nervosismo e quindi di non difficile gestione. Valuta bene il contatto Stryger Larsen-Dumfries in area bianconera: non è da calcio di rigore. Bravo l'assistente Vivenzi a cogliere e segnalare a fine azione il fuorigioco di Udogie pochi istanti prima del gol di Deulofeu".