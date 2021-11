Moviola Venezia-Inter, GdS: Marinelli quasi perfetto, ma il rigore nel finale…

La moviola con l'analisi degli episodi della sfida tra Venezia e Inter, all'indomani del successo per 2-0 dei nerazzurri

Alessandro De Felice

Promosso l'arbitro Marinelli dopo la sfida tra Venezia e Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prestazione del direttore di gara al 'Penzo' è da 6.

"Deciso e chirurgico: fino a 1' dalla fine quando va in scena un "colpo di mano" di Haps che lui non ritiene da rigore e per il quale serve il Var per completarlo in maniera corretta. Sul resto, vede tutto bene, fischia poco, non cade nelle "trappole", considera correttamente due situazioni d'area su Correa e Dzeko. Era da 6,5, ma quell'episodio finale...".

La Rosea analizza gli episodi chiave della sfida nella moviola:

"Marinelli fa quasi percorso netto. Quasi. Perché a pochi secondi dalla fine non considera da rigore un braccio innaturalmente alto di Haps in area veneziana. Il giocatore di Zanetti colpisce prima di coscia e il pallone va diretto sul braccio che però va decisamente a parare il pallone in piena area: è da punire. Il direttore di gara se lo perde (o lo intravvede, o lo intuisce e basta) ma non penalizza subito il colpo del difendente lagunare.

A quel punto Irrati (Var) lo porta al monitor e Marinelli sembra rammaricarsi con se stesso per l’episodio sfuggito alla fine di una gara praticamente perfetta. Rigore da dare: correzione e trasformazione di Lautaro come ultimo atto della partita. Nel resto, Marinelli fischia poco, non cade nei tranelli e mostra un solo altro cartellino giallo (a parte quelli per proteste al tecnico Zanetti e proprio ad Haps in occasione del rigore finale): l’ammonizione “colpisce” Aramu che entra in maniera imprudente sulla caviglia di Correa a centrocampo. In precedenza: al 1’ p.t. non è sanzionabile col rigore l’episodio Vacca-Correa e non lo è nemmeno quello al 32’ p.t. per un non-fallo di Caldara su Dzeko".