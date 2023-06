Mpasinkatu: “Inter, Thuram punta atipica. Sa che c’è grande pressione ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha parlato così dell'arrivo all'Inter di Marcus Thuram: "Contento per lui, il papà è un mio grande amico. E' una punta, ma oggi gli attaccanti moderni devono sapersi adattare anche sulla fascia. E' un attaccante atipico, non è una prima punta statica ma anche molto veloce, fa degli strappi uno dei suoi aspetti migliori. Ha scelto l'Inter, sa che la pressione in Italia è forte ma ha scelto consapevolmente. Per l'età che ha, ha grandi margini di miglioramento. Come l'ha presa il papà? Ci siamo messaggiati e gli ho detto solo che ci vedremo più spesso. E' un papà che lascia tranquilli i figli".