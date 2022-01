Mpasinkatu: “Onana? Scelta convinta dell’Inter. Ottima soluzione se…”

Le dichiarazioni del dirigente e noto esperto di calcio africano sul portiere promesso sposo dell'Inter in vita della prossima stagione

Tra i temi trattati anche il futuro della porta dell'Inter, con l'arrivo in estate di Onana dall'Ajax a parametro zero.

"Sta dimostrando di essere un titolare e un portiere all'altezza: è giovane per il ruolo, l'Inter ha fatto una scelta convinta e sono stati già precursori di questo modus operandi in passato. Gli affiancheranno Handanovic per pensare al futuro, se farà da chioccia sarà un'ottima soluzione".