Muamba: “Difficile immaginare Eriksen di nuovo in campo. Se lo staff medico…”

Il centrocampista danese sembra vicino al rientro in campo, ma l'ex giocatore non nasconde la sua preoccupazione

Christian Eriksen sembra essere vicino al rientro in campo, dopo lo spavento vissuto a Euro2020 durante Danimarca-Finlandia. Fabrice Muamba, ex Bolton, è però preoccupato per il possibile ritorno in campo dell'ex centrocampista nerazzurro. "Da persona che ha subito un arresto cardiaco in mezzo al campo, è difficile per me immaginare di poter vedere di nuovo giocare Eriksen. Se il suo staff medico gli ha detto che è in grado di tornare, allora in bocca al lupo. Sono fiducioso che sia nelle mani di esperti, ma per me è difficile", ha scritto in un articolo sul Times.