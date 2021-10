Mudinagyi: “Polemiche di Mourinho? Per distogliere l’attenzione dopo la sconfitta”

Le parole dell'ex calciatore: "Vuole far parlare di sé e credo lo faccia anche per distogliere l'attenzione dalla squadra dopo la sconfitta"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Gabi Mudingayi, ex calciatore, ha commentato così il derby di Roma della scorsa settimana vinto dalla Lazio: "Quando sei alla Lazio, vuoi sempre giocare la partita contro la Roma, come in generale tutti i derby. È un appuntamento che ti dà qualcosa in più: io ho solo bei ricordi aldilà delle vittorie e delle sconfitte. Le polemiche di Mourinho? Vuole far parlare di sé e credo lo faccia anche per distogliere l'attenzione dalla squadra dopo la sconfitta. È strategia".