Mudingayi: “Bologna, domani il vero esame di maturità. Inter, società brava a…”

Intervistato dal Resto del Carlino, Gaby Mudingayi ha parlato di Inter-Bologna, gara in programma domani alle 18 a San Siro. Il doppio ex della gara ha analizzato così l'inizio di stagione delle due squadre: "Il Bologna ha vinto le partite che doveva vincere contro Salernitana e Verona, ma ciò che mi fa ben sperare è il pareggio di Bergamo. Non prendere gol contro la corazzata di Gasperini può essere una svolta. Anche se domani ci sarà il vero esame di maturità. n carriera ho vinto una sola volta contro l’Inter al Meazza. Un netto 3-0 col Bologna. Indimenticabile, fu una partita perfetta e un’impresa".