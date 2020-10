Mudingayi: “Inter, ottimo mercato. Con la Lazio bella gara: per me saranno decisivi…”

Intervenuto ai microfoni di CittaCeleste, il doppio ex di Lazio e Inter Gabi Mudingayi ha parlato così in vista della gara di domani dell’Olimpico: “L’Inter sta giocando bene e viene da un ottimo mercato, arriva alla gara a punteggio pieno ed è molto carica. Per La Lazio brucia la sconfitta contro l’Atalanta, ma deve cercare di rialzarsi già domani e giocare una partita importante.

Sarà una gara sicuramente bella e combattuta, parliamo di due bellissime squadre del campionato. Con gli uomini che ci saranno in campo mi aspetto una gara a viso aperto e quindi con tanti gol, le due squadre hanno giocatori importantissimo soprattutto in attacco. Gli uomini chiave? Nei nerazzurri ci sono tantissimi uomini da Lukaku a Lautaro oppure Sanchez. Dall’altra parte c’è bomber Immobile. Pronostici non mi piace farne, quindi dico solo che vinca il migliore. Siamo ad inizio campionato, tutto può succedere”.