Mudingayi: “Lukaku tornerà al suo livello. Skriniar? Inter non si può permettere…”

Intervenuto ai microfoni di SportItalia, Gaby Mudingayi ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter in vista della ripresa del campionato. "Skriniar?Io credo che la società voglia rinnovare il contratto del difensore sloveno; sicuramente l'Inter non si può permettere di perderlo a zero, quindi le prossime settimane saranno decisive ma credo che l'intenzione delle due parti sia quella di rinnovare. Skriniar farebbe comodo a tante squadre, certo, ma per l'Inter è una pedina fondamentale".