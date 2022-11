Mudryk: “La mia valutazione? Sono rimasto scioccato. È un ostacolo, il mio sogno…”

Il gioiellino dello Shakhtar Donetsk non nasconde la sua volontà di giocare per un top club

Mychajlo Mudryk, il gioiellino dello Shakhtar Donetsk, fa gola a tanti grandi club: dal Manchester United al Real Madrid, il giocatore è al centro di tante voci di mercato. Intervenuto in conferenza stampa, Mudryk, classe 2001, affronta il discorso relativo al suo futuro: "Quando ho scoperto il mio prezzo, sono rimasto scioccato. Ho un contratto a lungo termine con lo Shakhtar, do tutta la mia forza ed energia affinché lo Shakhtar raggiunga i massimi risultati, ma ogni calciatore ha il sogno di giocare per un top club e un top campionato, io non faccio eccezione".