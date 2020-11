Mughini e Cruciani a processo: in occasione di un convegno sul Var definirono “feccia”…

Giampiero Mughini, Giuseppe Cruciani e David Parenzo saranno processati a causa di una puntata de La Zanzara, il programma di Radio 24. Nel corso di una puntata Mughini definì “feccia” gli organizzatori del convegno dedicato al Var. L’evento aveva il titolo “Calcio e diritto: il rispetto delle regole nell’era del Var” ed era stato organizzato tra gli altri dal pm della procura di Napoli, Catello Maresca. Il gip del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto l’archiviazione per gli imputati.

Secondo quanto riportato da Libero, Giampiero Mughini parlando dell’evento disse che: “La feccia è sempre esistita ed esisterà sempre”. Gli organizzatori denunciarono quindi Mughini al Tribunale di Roma per diffamazione e con lui anche gli altri due conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo, che non si erano dissociati da quella frase. Ieri è arrivato il rinvio a giudizio. Se i tre dovessero accettare l’articolo 409 (una sorta di rito abbreviato) ammettendo le loro colpe, il giudice – in caso di condanna – impartirà loro una sanzione solo pecuniaria. Nel caso i tre imputati non accettassero il rito abbreviato andrebbero a processo e in quel caso rischierebbero anche la sanzione penale.

(Libero)